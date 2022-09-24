وسائل إعلام: إصابة مبنى سكني في «زابوريجيا» جراء صاروخ روسي

أصاب صاروخ روسي مبنى سكنيًا في«زابوريجيا» جنوب شرقي أوكرانيا، فيما أشار أناتولي كورتييف القائم بأعمال رئيس البلدية على «تليجرام»، إلى وقوع ضحايا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، رحب دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني، بانضمام «كييف» إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرقي آسيا، موضحًا أن الانضمام إليها تعتبر أحد أهداف بلاده الاستراتيجية في آسيا.

وأضاف «كوليبا»، أن بلاده تتطلع إلى فصل جديد في العلاقات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا«آسيان».

المجر: موضوع إمدادات الطاقة من روسيا من مسائل السيادة الوطنية

وترفض المجر الموافقة على إدراج شركتي «جازبروم» و«روساتوم» الروسيتين، في قوائم العقوبات الغربية المفروضة ضد «موسكو»، مضيفة أنها لن توافق على فرض عقوبات ضد أي مؤسسة مهمة بالنسبة لبلادها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة.

وأوضح بيتر سيارتو، وزير الخارجية المجري في حديثه لوكالة «نوفوستي» الروسية، أن بلاده تعتبر موضوع إمدادات الطاقة من روسيا، من مسائل السيادة الوطنية، وأنها لن تعطي موافقتها أبدًا على فرض عقوبات من شأنها أن تعرض استثمارات «بودابست» في المجال النووي للخطر.

وأضاف «سيارتو»، أنه لو تم فرض عقوبات على «روساتوم»، فسيتم إغلاق مشروع بناء محطة «باكش» الكهروذرية في المجر.

صربيا تقف ضد محاولات استبعاد موسكو من مجلس الأمن الدولي

وقال ألكسندر فوتشيتش، الرئيس الصربي، إنه إذا حاول الغرب استبعاد «موسكو» من «مجلس الأمن الدولي»، فإن «بلجراد» ستقف ضد أي نوع من هذه المحاولات.

من جانبه، أعلن مكتب رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أنها تتوجه الخميس المقبل، إلى ألمانيا في أول زيارة خارجية لها منذ توليها منصبها، وستبحث المسؤولة الفرنسية، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، متابعة الالتزامات المشتركة في الإطار الأوروبي، وخصوصا التعاون في مجال الطاقة.

وقال «مكتب بورن»، إن الزيارة ستكون أيضا فرصة لإعادة تأكيد الدعم المستمر من «باريس» و«برلين» لـ«كييف».

البرهان يشيد بعلاقات الصداقة بين بلاده وروسيا

وأكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، رغبة «الخرطوم» في تطوير علاقاتها مع «موسكو»، وفقًا لما ذكرته «روسيا اليوم»، مشيدًا خلال لقائه، بسيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي على هامش أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعلاقات الصداقة بين البلدين.

وفي سياق متصل، بحثا لافروف وزير الخارجية الروسي، ونظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد تطوير العلاقات الثنائية، في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمارات والطاقة.

من جانبه، قال موقع «هافينجتون بوست» الأمريكي، إن الحزب الجمهوري نشر مقطع فيديو انتخابي عن استثنائية الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه تضمن لقطات من روسيا وأوكرانيا وسلوفاكيا، وأظهر الفيديو، لقطات لمنصة نفطية بالقرب من فولجوجراد الروسية

وأشار، إلى أن شريط الفيديو ظهر على قناة «يوتيوب» الخاصة بزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس «النواب» الأمريكي كيفن مكارثي.