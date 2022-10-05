محافظ الإسكندرية: الانتهاء من مشروعات مياه الأمطار في 30 أكتوبر

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، أعمال المشروعات الثلاثة التي يتم تنفيذها بمناطق: الشاطبي، وكليوباترا، ولوران، بتكلفة 160 مليون جنيه، ضمن مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة استعدادا لموسم النوات الشديدة، والمقرر الانتهاء منها 30 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عبد العظيم استشاري المشروع وجميع الجهات المعنية.

إنجاز مشروعات مواجهة الأمطار في الإسكندرية

وطمأن المحافظ، مواطني الإسكندرية، لبأن الأعمال بالمشروعات تسير على قدم وساق لكي يتم الانتهاء منها قبل موسم النوات الشديدة.

وأكد «الشريف»، خلال الجولة، أن تلك المشروعات تعد من أهم الحلول الجذرية التي ستساهم بشكل مميز في الحد من الأثار الناجمة النوات الشديدة التي تشهدها المحافظة في ظل التغييرات المناخية.

مشروعات فصل الأمطار بـ750 مليون جنيه

وأضاف أنه تم تقديم الاستراتيجية من قبل جامعة الإسكندرية، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تنفيذها، وتهدف الاستراتيجية إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق والصرف على أقرب مسطح مائي مباشر، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تشمل تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة مبدئية تبلغ 750 مليون جنيه.