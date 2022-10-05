تفاصيل بدء مشروع فصل شبكة الصرف الصحي عن مياه الأمطار في المنتزه أول

أعلن اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول شرق الإسكندرية، بدء مشروع فصل مسارات شبكة مياه الأمطار عن مسارات شبكات الصرف الصحي لمواجهة التغيرات المناخية الواضحة والزيادة الكثيفة لمياه الأمطار على محافظة الإسكندرية وتخزين مياه الامطار وإعادة استخدامها للاستفادة منها في مشروعات الدلتا الجديدة.

وأكد «سحلول» في بيان بالأمس، أنه قد تابع بدء عملية تنفيذ المشروع ووجه بضرورة المتابعة الدورية للمشروع لما له من أولوية قصوى في فصل الشتاء المقبل.

تفاصيل مشروع فصل مياه الأمطار في المنتزه أول

وأوضح أن بالنسبة لمشروع فصل مياه الأمطار فإن من المقرر إنشاء خط طرد بطول 700 متر بدءا من محطة صرف رقم 6 بشارع جمال عبد الناصر وحتى طريق الكورنيش مع شارع محمد نجيب.

الحد من تجمع مياه الأمطار بمنطقة سيدي بشر بحري

ولفت إلى أن المشروع بغرض تصريف مياه الأمطار بشكل منفصل عن شبكة الصرف الصحي الأساسية، ما سيساعد على تقليل حدة تجمع مياه الأمطار بمنطقة سيدي بشر بحري.