كواليس وفاة ‎الطفلتين إيمان وسجدة: «روشتة طبيب دون طلب اختبار حساسية»

كشف الدكتور محمد أنسى الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، كواليس وفاة ‎الطفلتين إيمان وسجدة، اللتان تصدرا الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية، عقب وفاتهما نتيجة حقنة مضاد حيوي بأحد صيدليات المحافظة.

تفاصيل حقنة سببت وفاة الطفلتين إيمان وسجدة

وقال «الشافعي» لـ«الوطن»، إن ما جرى إعطائه للطفلتين إيمان وسجدة، هو «مثيل» وليس «بديل» أي أنه نفس المادة الفعالة الموجودة بالمضادات الحيوية وذات التركيبة، لكن شركة مختلفة ما يعني أن النتيجة كانت ستكون واحدة، لكن كان من المفترض إجراء اختبار حساسية، وهو ما لم يوضوخ في «روشتة الطبيب».

وأكد نقيب صيادلة الإسكندرية، وجود متابعات دورية من قبل هيئة الدواء لآلية صرف العلاج، مطالبا بإصدار تشريع يمنع الحقن بالصيدليات؛ إذ أنه لا يوجد قانون مباشر يمنع ذلك، ومن المفترض ألا يحتك الصيدلي مع المريض بشكل مباشر إذ كان في الحقن أو قياس ضغط أو سكر.

قصة الطفلتين إيمان وسجدة

وكانت الطفلتين إيمان وسجدة 7 و5 سنوات قد لقيا مصرعهما نتيجة حقنة مضاد حيوي سببت لهما حساسية ووفاة لحظية، ما تبعه قرار من النائب العام بحجز صيدلانية وحبس عامليْن لديها 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهام الأخيرين بمزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، واتهام الأولى بالسماح لهما بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما