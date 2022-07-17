مستشار الرئيس: حقنة هتلر كارثية.. ويجب عدم الإفراط في تناول المضادات الحيوية

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أضرار ما تعرف في الصيدليات بـ«حقنة هتلر»، إذ ذكر أنه ليس من المفترض أن يحصل أي مريض على أي دواء دون استشارة الطبيب، وهذه نقطة جوهرية أساسية في أي مرض، موضحًا أن حقنة هتلر تركيبة من عدة أدوية تعطى لبعض الحالات؛ ومنها دور البرد الحاد، ومن الممكن أن تسبب مشكلة صحية كبيرة وعلينا الحذر بشدة من أخذ الحقنة الكارثية.

تاج الدين: أغلب الفيروسات تتسم بنفس الأعراض

وحذر «تاج الدين»، خلال تصريحات تليفزيونية، من الإفراط في تناول المضادات الحيوية لا سيما عند الإصابة بنزلات البرد، لما تخلفه من مخاطر صحية كبيرة بعد ذلك، موضحًا أن أغلب الفيروسات تتسم بنفس الأعراض، والطبيب المعالج هو الذي يحدد نوعية الفيروس والعلاج المناسب له، «كورونا معدي والإنفلونزا معدية والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى معدية، وسواء كان الفيروس كورونا أو غيره يجب اتباع الإجراءات الوقائية وعدم التأخر في الرعاية الصحية».

توافر الخدمة الطبية خلال الأعياد

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الخدمة الطبية خلال فترة العيد والإجازات متوفرة في أماكن كثيرة، بينما العمليات الباردة فقط هي التي تتأجل فترة العيد، مثل عملية في المفصل، مؤكدًا أنه يوجد في الساحل الشمالي مستشفيات تابعة للدولة بالفعل، وليس كما يُثار بعدم وجودها؛ منها مستشفى العلمين التخصصي النموذجي، الذي أرسل إليه حالات كثيرة.