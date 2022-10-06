مصرع طفل غرقا في بئر صرف صحي بأسيوط

لقي طفل مصرعه غرقا، مساء أمس الأربعاء، إثر سقوطه في بئر الصرف الصحي بقريه عرب مطير، التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

إخطار بالواقعة

وتلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أحمد جمال، إخطار بالواقعة، من مأمور شرطة مركز الفتح، يفيد وضول بلاغ من الأهالي بالحادث.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن الطفل عمره 6 سنوات، وجرى التحفظ على الجثة وتحرير المحضر، والعرض على النيابة.

خطوط ساخنة لتلقي البلاغات

يذكر أن محافظ أسيوط اعلن منذ فترة عن تشغيل الخطوط الساخنة لتلقي البلاغات والشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، التي يجرى من خلالها استقبال الشكاوى، وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528)، وأرقام الواتس آب المخصصة (01555525444 – 01555516528).

كما يمكن تلقي البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873)، أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088)، على مدار 24 ساعة، لمواجهة أي طارئ، والتعامل مع بلاغات المواطنين.