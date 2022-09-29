مصرع طفل صدمته دراجة نارية في طنطا.. لا شبهة جنائية

شهدت منطقة العجيزي بمدينة طنطا حادث سير أسفر عن مصرع طفل، إثر إصابته بكسر في الجمجمة والرقبة ونزيف في المخ، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي برئاسة الرائد محمد تعلب، بوصول الطفل «محمد. ا. هـ»، 9 سنوات، مقيم بمنطقة العجيزي، أول طنطا، مصابا بنزيف في المخ ونزيف داخلي في الرئة، وكسر في الجمجمة والرقبة، وكسور أخرى متفرقة في الجسد، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.

عدم وجود شبهة جنائية

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا، برئاسة الرائد محمود عبد الجواد، أنه حال سير الطفل في أحد شوارع المنطقة، اصطدمت به دراجة نارية كان يقودها أحد الشباب بطريقة جنونية، ما أسفر عن الاصابات المتواجدة في جسم الطفل، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

ضبط المتهم

وضُبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.