مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح يكرم قيادات مديرية التعليم

كرّم العمدة صلاح جبر رئيس مجلس العمد والمشايخ لقبائل محافظة مطروح، القيادات التعليمية في مديرية التربية والتعليم، اليوم، بمقر ديوان عام المديرية بحضور مفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح وفتحي بوعبيسي رئيس مجلس أمناء إدارة النجيلة التعليمية.

وجاء على رأس المكرمين عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بمنحه شهادة تقدير، عرفانا بما يقدمه من آداء فعال وجهد متواصل وفكر مستنير منذ توليه مهام منصبه في سبيل تطوير تعليم مطروح وتحقيق التميز التعليمي المأمول بالإضافة إلي تحقيق طلاب المحافظة لنتائج متميزة في الشهادات خلال العام الدراسي 2021 / 2022،

تكريم مدير التعليم العام ومدير التعليم الفني في مطروح

كما كرّم رئيس مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح الدكتور محمود قاسم وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، ونبيل نجيب مدير التعليم الفني وذلك تقديرا للجهد المتميز والآداء المثمر طوال الفترة الماضية، ما ساهم في الإرتقاء بالعملية التعليمية وكان له أثر كبير على إرتفاع مجموع الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني على مستوى جميع الإدارات والقطاعات التعليمية في محافظة مطروح.

«سلامة»: ندعم الطلاب المتميزين بمدارس مطروح

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في تصريحات صحفية على هامش التكريم، أن المديرية تدعم جميع الطلاب المتميزين في مختلف المراحل التعليمية ممن يحققون مراكز متقدمة في الشهادات الثانوية العامة والدبلومات والإعدادية، ومراحل النقل، بالإضافة إلى حصولهم على مراكز في المسابقات التى تنظمها وزارة التربية والتعليم في الأنشطة المختلفة، ويحققون مستويات تضع تعليم مطروح دائما في المقدمة.