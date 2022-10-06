11 معلومة عن رئيس بوركينا فاسو الجديد: درس الجيولوجيا وعمره 34 عامًا

أعلن الجيش في دولة بوركينا فاسو تولي الكابتن إبراهيم تراوري، منصب رئيس الجمهورية، بعد قيادته انقلابًا عسكريًا ضد الزعيم العسكري بول هنري داميبا، الذي استولى على السلطة في انقلاب سابق، خلال شهر يناير الماضي.

أبرز المعلومات عن رئيس بوركينا فاسو الجديد

1- اسمه الكابتن إبراهيم تراوري شاب يبلغ من العمر 34 عامًا.

2- درس الجيولوجيا في جامعة واغادوغو عام 2006 وحصل على الشهادة بتقدير ممتاز.

3- قرر عام 2010 الالتحاق بأكاديمية جورج نامونو العسكرية والمتخصصة في تدريب عسكريين من فئة الكوماندوز.

4- تلقى التدريب في الأكاديمية العسكرية لمدة عامين وتم إرساله إلى فوج المدفعية المتواجدة في منطقة كايا شمال بوركينا فاسو في 2014.

5- حصل على رتبة ملازم ثم رتبة كابتن في 2020.

6- عُين في مارس 2020 قائدا للفوج العاشر للمدفعية العسكرية في منطقة كايا من قبل الكولونيل بول هنري داميبا رئيس المجلس العسكري وقتها.

7- لمع نجم إبراهيم تراوري على ضوء الانقلاب العسكري الذي نفذته مجموعة من العسكريين ضد الكولونيل بول هنري داميبا، رئيس المجلس العسكري الحاكم.

8- تولى منصب رئيس الحركة الوطنية من أجل الحفاظ على الجمهورية إثر سقوط الكولونيل بول هنري داميبا.

انتخاب رئيس جديد للبلاد

9- يعتبر من بين الضباط الذين شاركوا في إزاحة رئيس بوركينا فاسو السابق روك مارك كرستيان كابوري من السلطة في يناير 2022.

10- شارك في انقلابين خلال أول 8 أشهر من عام 2022.

11- أعلن أنه لا يريد الاستمرار في السلطة ولكنه سيبقى فيها لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.