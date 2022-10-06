التصريح بدفن جثة سبعيني صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالبدرشين

صرحت النيابة العامة بدفن جثة مسن لقى مصرعه في حادث سير أعلى الطريق الدائري الأوسطي في منطقة البدرشين، بعدما تبين من خلال التحقيقات عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، كما استعجلت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية في تحرياتها التفصيلية والتكميلية في الحادث.

بلاغ بحادث سير ومتوفى

كانت بداية اكتشاف الحادث، بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة، بلاغاً من المواطنين بوقوع حادث سير ووجود متوفٍ، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى أقرب مستشفى تمهيدًا لتسليمها لذويها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

التحفظ على السائق المتسبب في الحادث

وتبين ببعد إجراء التحريات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية، وسؤال شهود العيان، أنّ المجني عليه يبلغ من العمر 71 عامًا، كان يعبر الطريق من مكان الحادث، فصدمته سيارة المتهم بشكل مفاجئ، وتم التحفظ على قائد السيارة المتسبب في الحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

حبس قائد السيارة 4 أيام

وأمرت النيابة العامة بحبس قائد السيارة المتسبب في الحادث 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط المكان، والتي رصدت الواقعة تمهيدًا لتفريغها.