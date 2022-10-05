مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم ميكروباص و«توك توك» بالبحيرة

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص و«توك توك» على طريق «حوش عيسى - دمنهور»، ونقلا إلى مستشفى حوش عيسى، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

حادث تصادم على طريق «حوش عيسى - دمنهور»

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد بمصرع شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و«توك توك» بنطاق المركز، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى العام، والمصاب إلى المستشفى ذاتها لتلقي العلاج اللازم.

تحديد هوية المتوفى والمصاب

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع عوض عبدالمنعم سعد الله، 35 عاما، مقيم حوش عيسى، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بالمستشفى.

وأصيب محمد السعيد البشبيشي، 17 عاما، مقيم حوش عيسى، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.