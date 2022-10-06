مع اقتراب بدء جلسات اللجان الفرعية: 4 فئات يحق لها الحضور بالحوار الوطني

تدور كثير من الأسئلة حول جلسات الحوار الوطني المرتقبة، التي من المقرر أن تنطلق خلال الشهر الجاري، ويريد العديد من الناس، معرفة من لهم حق المشاركة في جلسات اللجان الفرعية، حتى يتسنى للجميع الحصول على فرصة للمشاركة وتقديم الاقتراحات في قضايا المحاور الثلاث الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

المشاركين في جلسات اللجان الفرعية

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الأيام السابقة، اللائحة التنفيذية التي تنص على نظام إجراء وإدارة جلسات اللجان الفرعية المقرر انعقادها، بحضور فئات محددة نصت عليها اللائحة، ومن المقرر أن تكون الجلسات بحضور المقرر والمقرر المساعد، ومن قدم اقتراحات مزمع مناقشاتها أو من يمثلهم.

وأوضحت المادة (14) من اللائحة التنفيذية، أن جلسات اللجان الفرعية ستكون بحضور الخبراء والمختصون الذين تقرر دعوتهم من مجلس الأمناء، بالإضافة إلى المعنيون بالقضية من الشخصيات العامة، والمواطنون من المتحدثين الذين يدعوهم المجلس، على أن تتولى الأمانة العامة توجيه الدعوات وترتيب الإجراءات اللازمة.

وقال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن اختيار المشاركين في جلسات الحوار الوطني، سيجر اختيارهم من بين خبراء ومتخصصين وذوي خبرات طويلة في القضايا التي تتم مناقاشتها، كما سيتم عرض الأسماء على مجلس الأمناء للنظر فيها وبحثها.

الأمانة العامة تقدم أصحاب المقترحات

أضاف الكشكي، أنه من المقرر بالأمانة العامة، تقدم أصحاب المقترحات في الموضوعات المطروحة، وفق الأهمية والإضافة للحوار الوطني، ومدى توافر المعايير التي تخدم القضايا الاساسية للحوار، على أن يقوم مجلس الأمناء بالتشاور مع المقررين والمقررين المساعدين للجان بالاختيار.