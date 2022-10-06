رئيس «النواب»: القيادة السياسية تسعى لفتح آفاق جديدة لدعم الاقتصاد المصري

أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع انفوجرافًا تضمن أبرز رسائل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في جلسات الأسبوع الأول من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، وشملت الرسائل دعم وتأييد للقيادة السياسية والدولة المصرية في خطواتها البناءة لاستمرار تشييد الجمهورية الجديدة.

سياسات الإصلاح الاقتصادي

وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الرئيس السيسي وضع نصب عينيه تطوير وجه الحياة على أرض مصر فجاءت خطواته الواعية على الساحة الدولية لفتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد المصري، وانتهج سياسة حديثة للإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات التي تصب في شرايين الاقتصاد المصري.

ترسيخ دعائم استقرار الوطن

واضاف: «مجلس النواب يؤيد السياسات الحكيمة والمتوازنة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي أرسى دعائمها في إطار من الحرية والالتزام بالشرعية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار».

الدعم الكامل للقوات المسلحة

كما حرص رئيس مجلس النواب على توجيه تحية إجلال وإكبار لقواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت معركة الشرف بكل جسارة لتقهر الهزيمة وترفع أعلام مصر على كل شبر من ترابها المقدس، وذلك في ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى دعم البرلمان الكامل لقواتنا المسلحة المصرية وما تنتهجه من تعاون وتدريب مشترك مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لرفع كفاءة وثقل خبرات ومهارات أبطالها لدفع أي اعتداء يمس تراب ومقدرات الوطن.

بناء الجمهورية الجديدة

وتابع: «مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي أمامه جدول أعمال حافل بالعديد من الموضوعات التي تستجيب لمتطلبات الوطن وتطلعات الشعب المصري العظيم في هذه المرحلة المهمة، ومستمرون في التنسيق الكامل بين المجلس والحكومة للوصول إلى ما يخدم الوطن والمواطن».

واستطرد: «إنجازاتنا الحقيقية لن تقاس بكم التشريعات واستخدام الأدوات الرقابية فحسب، بل بمدى تقدمنا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية لاستكمال مسيرة بناء جمهوريتنا الجديدة».

وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن قدرتنا الحقيقية على المواجهة تكمن في تماسك جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية واصطفافنا خلف قيادتنا السياسية، فهذا هو خط الدفاع الأول عن الوطن