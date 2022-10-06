«نساء مصر» في ذكرى نصر أكتوبر: صامدون بقوة جيشنا في مواجهة التحديات

هنأت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط القوات المسلحة البواسل، وجموع الشعب المصري، بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة.

أبطال القوات المسلحة العيون الساهرة للوطن

وأوضحت العبسي، في بيان لها، أنّ أبطال قواتنا المسلحة سيظلون العيون الساهرة الحارسة للوطن، والدرع الآمن والسند الحقيقي لمجابهة أي اعتداء على أمن وسلامة واستقرار المصريين.

ولفتت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إلى أنّ أبطال القوات المسلحة البواسل صامدون في مواجهة التحديات التي تستهدف الوطن وما يحاك ضده من قوى الشر للنيل من أمنه واستقراره، ولا يزالون يقدمون التضحيات، للدفاع عن سلامة الوطن واستقرار أراضيه.

وأعربت الدكتورة منال العبسي، عن خالص تحياتها إلى أبطال أكتوبر وجيل أكتوبر العظيم، وعبرت عن خالص تحياتها لروح الشهداء الأبرار، والقادة الأبطال الذين خاضوا الحرب، وكل من ضحوا بحياتهم وأرواحهم دفاعا عن الوطن وانتصارا لكرامته، داعية المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلم والاستقرار، وأن يحفظ قواتنا المسلحة لتظل درعا وسيفا لحماية مصرنا العزيزة.

وثمنّت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، حديث الرئيس السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، مؤكدة أنّها بعثت بالعديد من رسائل الطمأنينة والفخر بجنود مصر البواسل، والاطمئنان على وطن تحرسه عيون الأسود الشجاعة، فلا خوف على وطن له أبناء يقظين وعلى استعداد للتضحية بأنفسهم وأرواحهم في سبيل نصرته وحفظ أمنه واستقراره.

الشكر لجميع الدول العربية

ووجّهت العبسي، الشكر إلى جميع الدول العربية التي وقفت إلى جوار مصر وساندتها حتى حققت النصر في أكتوبر المجيدة، كما توجهت بالشكر والثناء لمصابي حرب أكتوبر، والذين فقدوا أجزاءً من أجسادهم الطاهرة، قائلة: «سبقت بعض من أجسادهم الجنة، ونحن لن ننسى دوركم في سبيل تحقيق أمن وعودة الأرض إلى أهلها، وستظل الدولة المصرية توجه لكم أوجه الدعم والمساندة عرفانا بتضحياتكم في سبيل إعلاء شأن هذا الوطن».