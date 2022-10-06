رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

الرئيس السيسي: حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر

كتب:

شريف سليمان
10:42 ص | الخميس 06 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر، استردت فيها قواتنا المسلحة شرف الوطن وكبرياءه ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيه.

وأضاف الرئيس، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «وفي الذكرى التاسعة والأربعين للنصر العظيم الذي نحتفل به اليوم، أتوجه بالتحية للشعب المصري ولقواتنا المسلحة الباسلة، لشجاعتهم وبطولاتهم، ولشهدائنا الأبرار الذين جاهدوا بأرواحهم تحت راية هذا الوطن».

الرئيس: نصر أكتوبر سيظل برهانا على إرادة وصلابة المصريين

وتابع: «أتوجه أيضا في ذكرى هذا النصر المجيد، بتحية سلام إلى روح بطل الحرب والسلام، الرئيس الراحل أنور السادات، الذي خاض الحرب واثقا بالله وبعزيمة بني وطنه، ليحقق نصرًا عظيمًا سيظل برهانًا على إرادة وصلابة المصريين وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته».

اقرأ المزيد:

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى انتصارات أكتوبر

سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى حرب 6 أكتوبر

«القراء» تهنئ السيسي والشعب المصري بالمولد النبوي ونصر أكتوبر

مدبولي: الرئيس السيسي وجه الحكومة للاهتمام بتطوير الصناعة

الطيب يشكر السيسي والقوات المسلحة: جهودكم أعادت إلى مصر مكانتها التاريخية

مفتي تنزانيا بعد تكريمه في «المولد النبوي»: سأبلغ تحيات الرئيس السيسي لشعبنا
بقلم شريف سليمان