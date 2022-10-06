مصرع 3 طلاب وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط

شهد طريق أسيوط- القاهرة الزراعي عند مدخل الكوبري الجديد بمركز القوصية، حادث تصادم بين سيارة نقل ركاب وتروسيكل، ما أدى إلى وفاة 3 طلاب وإصابة 10 آخرين وجرى نقلهم إلى مستشفيات أسيوط لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ركاب وتروسيكل عند المدخل الجديد.

مصرع 3 طلاب في الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارة ربع نقل ركاب وتروسيكل بدون لوحات، ونتج عن الحادث وفاة 3 طلاب وإصابة 10 آخرين بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة ورفع آثار الحادث.

إصابة 3 في حادث تصادم

كما شهد طريق «أسيوط- الغنايم» بقرية درنكة بمركز أسيوط، حادث تصادم سيارة «تمناية» بعامود كهرباء، اليوم، ما أدى إلى إصابة سائق وسيدتين بكسور متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.