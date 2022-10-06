الرعاية الصحية: تأهيل مستشفيات القطاع الخاص للانضمام للتأمين الصحي

عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات ندوة تعريفية تحت عنوان «البرنامج التعريفي الثالث لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل»، بمحافظتي المنوفية والقليوبية بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الجديد، في حضور السيد محمد موسي نائبا عن محافظ المنوفية والدكتور ممدوح العربي عضو مجلس إدارة الغرفة والدكتور أحمد أبو العزايم عضو مجلس إدارة الغرفة.

انضمام كل المنشآت للتأمين الصحي الشامل

وقال الدكتور ممدوح العربي، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة مستمرة في عقد الندوات التعريفية لتأهيل مستشفيات القطاع الخاص والقطاع المدني بأهمية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضاف العربي، أن خطة الدولة ستضم جميع المستشفيات بمراحل محددة وحتى نهاية 2032 ستكون كل المنشآت الصحية «عام وخاص وأهلي»، وكذلك مراكز المعامل والصيدليات ومراكز الأشعة دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أنه لابد قبل الدخول للمنظومة أن تجتاز هذه المنشآت المعايير الخاصة بالاعتماد والرقابة.

وأشار العربي، إلى أنه جاري الاتفاق لعقد دورة تدريبية لمدة 4 أيام لجميع مستشفيات القطاع الخاص الموجودة بمحافظة المنوفية والقليوبية لكيفية الانضمام للمنظومة.

رفع كفاءة مستشفيات القطاع الخاص

وقال الدكتور أحمد ابو العزايم عضو مجلس إدارة الغرفة، إن منظومة التأمين الصحي الشامل مشروع عملاق يوازي مشروع حياة كريمة الذي تنفذه مصر الآن، موضحا أن الغرفة ستطلق موقعا إلكترونيا خلال الأيام القليلة المقبلة ويمكن لكل الأعضاء الاطلاع على المعلومات والقرارات من خلال هذا الموقع.

وأشار إلى أن الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد مرتبط بتطبيق معايير الاعتماد الموضوعة بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية والتي تتضمن رفع كفاءة الجودة وتقديم الخدمة علي أعلي المستويات العالمية من خلال التدريب العملي المتميز للأطقم الطبية، ويقدم مستشفى العربي ومستشفى السعودي الألماني الحاصلين على التسجيل والاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية التدريب داخل الاقسام المختلفة ليسهل لكل مستشفى او منشأة صحية الدخول لهذه المنظومة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة التعريفية الثالثة للمستشفيات لشرح الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وسبقها ورشة في القاهرة والجيزة، والاسكندرية، وستواصل الغرفة عقد ورش العمل بجميع المحافظات تباعا، لتعريف المستشفيات وتهيئتها للحصول على التسجيل والاعتماد المصري من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وذلك للانضمام لمنظومة التامين الصحي الشامل.