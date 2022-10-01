إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان والسويس نهاية 2022

قال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، إنَّ نسبة النجاح في عمليات وجراحات القلب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية وصلت إلى 98%، مشيرًا إلى أنَّ بعض العمليات والجراحات الكبري تتخطى تكلفتها من 250 لـ759 ألف جنيه كعمليات القساطر المخية وعمليات زراعة الصمام الأورطي.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنَّ المواطن لا يتكلف في هذه العمليات سوى 300 جنيه فقط نسبة مساهمة في العملية بحد أقصي، إذ أنَّه من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، لافتًا إلى أنَّه أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر، كما أنَّه ركيزة أساسية لتطوير الرعاية الصحية.

وأضاف «السكبي»، في تصريحات خاصة، أنَّه تمّ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في 4 محافظات حتى الآن من محافظات المرحلة الأولى، وهي بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، مشيرًا إلى أنَّه من المقرر أن يتمّ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بأسوان والسويس خلال الأشهر القليلة المقبلة تحديدا نهاية العام الجاري 2022، وبهذا تكتمل محافظات المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وعن عدد المواطنين المسجلين في منظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن، أشار «السبكي» إلى أنَّه تمّ تسجيل 4.6 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن، وبلغت تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن 51.2 مليار جنيه.

وأكّد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنَّه حتى الآن تمّ تحقيق أعلى معدلات رضا المنتفعين عن الخدمات الصحية، ووصلت نسبة رضا المنتفعين إلى 91% عن الخدمات الصحية التي قدمت لهم، وتمّ فتح قنوات لتلقي كل التساؤلات وشكاوى المواطنين بهدف تقديم خدمة صحية متكاملة.