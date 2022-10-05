«الاعتماد والرقابة الصحية»: القطاع الخاص شريك أساسي في نجاح التأمين الصحي

أكد الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن القطاع الخاص شريك أساسي في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الناجحة في القطاع الصحي مما يعد لحظة فارقة في تاريخ القطاع الصحي المصري خاصة مع ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دعم القطاع الخاص في متظومة التأمين الصحي الشامل

جاء ذلك ضمن كلمته بالمؤتمر الثالث الذى عقدته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية اليوم بمستشفى العربى لدعم القطاع الخاص وغير الحكومى للدخول فى منظومة التأمين الصحي الشامل والتي استهدفت زيادة الوعي لدي مقدمي الخدمة ومديرين المؤسسات الصحية بمختلف تخصصاتها عن معايير التسجيل و الاعتماد المصرية حيث أن الحصول علي الاعتماد المصري GAHAR 2021 هو حجر الأساس والشرط الرئيسي للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل والذي يعد مستقبل صناعة الصحة في مصر، وذلك بالتعاون مع غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، بحضور الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس هيئة التأمين الصحى على مستوى الجمهورية. والدكتور ممدوح العربى رئيس مجلس إدارة مستشفيات العربى وعدد من القيادات الطبية

ضبط خدمات الرعاية الصحية

وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الهيئة التي أنشئت بموجب قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 هي أول كيان حكومي يستهدف ضبط وتنظيم خدمات الرعاية الصحية بما يضمن جودتها والتحسين المستمر لها، مشيرا إلى أن فريق العمل بالهيئة نجح مؤخرا في الحصول على شهادة التميز المؤسسي من المنظمة الدولية لجودة الرعاية الصحية الاسكوا على مستوى المقر الرئيسي بالقاهرة وفروع الهيئة بعد اجتيازها لمعايير التميز المؤسسي لمؤسسات التقييم الخارجي للمنشآت الصحية بنسبة نجاح 97% وهي بذلك تعد أول هيئة مصرية تحصل على هذه الشهادة، والثانية في إفريقيا، والثالثة في الشرق الأوسط .

وأشار إلى أن الهيئة استطاعت على مدار 4 سنوات من العمل الدؤوب إصدار 5 أدلة للمعايير التي حصلت على الاعتماد الدولي، هي أدلة معايير: المستشفيات، ومراكز وحدات الرعاية الصحية الأولية، والمعامل الطبية، ومراكز العلاج الطبيعي، والمراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد والعيادات الخاصة والصيدليات العامة، وهو ما يعد إنجازاً متميزا على المستويين المحلي والإقليمي يضع مصر على خارطة المجتمع الدولي لجودة الرعاية الصحية حول العالم.

وأضاف الدكتور إسلام أبو يوسف أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الهيئات المماثلة لها عالميا تتيح جميع أدلة المعايير للحصول عليها مجانا من خلال الموقع الالكتروني الى جانب أدوات التقييم الذاتي لكل نوع من أنواع المعايير، فضلا عن البرامج التعريفية المختلفة والمنصات التعليمية على أيدي أكبر الخبراء والمتخصصين في جودة الرعاية الصحية، داعيا جميع مقدمي الخدمات الصحية بالمنوفية إلى الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية في الاستعداد للتسجيل والاعتماد لضمان ميزات تنافسية عديدة في سوق الخدمات الصحية.

ومن جهته قال الدكتور ممدوح العربى رئيس مجلس إدارة مستشفيات العربى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسى تنفذ خطة جادة لصالح المواطنين وأن تكون كافة المنشآت الطبية بالقطاع الخاص سواء طبية أو أشعة وتحاليل وصيدليات وغيرها دخول المنظومة فى إطار مفهوم الدولة الحديثة للدولة المصرية فى توفير الخدمة الصحية.

وأوضح الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، أن الغرفة يسعدها أن تكون شريكا مع الدولة للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية لذا فإن مجلس الإدارة يسعى دائما للاهتمام بالتدريب والتوعية لجميع الأعضاء بالغرفة في كافة الخدمات المقدمة ويشمل ذلك إعداد الكوادر البشرية الإدارية والمحاسبية والطبية والتمريضية ورفع جودة وكفاءة الأداء وهى الممثل الشرعي الوحيد للقطاع الخاص وبها 8000 عضو.