الأمن يكشف ملابسات اعتراض «عربة كارو» محملة بأسطوانات الغاز لقطار أسيوط

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا «عربة كارو» تجرها دابة محملة بأسطوانات البوتاجاز تعبر شريط السكة الحديد في أثناء عبور أحد القطارات بأسيوط.

أسطوانات البوتاجاز تعبر شريط السكة الحديد

وتداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر «فيس بوك»، عربة كارو محملة بأسطوانات البوتاجاز تعبر شريط السكة الحديد بدائرة مركز شرطة صدفا في أسيوط أثناء عبور قطار، وتمكن السائق من التوقف على مسافة قصيرة.

تعثر دابة على شريط السكة الحديد

وتبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وبمراجعة الجهات المعنية تبين أنّه في أثناء مرور أحد القطارات من مزلقان صدفا الرئيسي تعثرت دابة تجر عربة كارو محملة بأسطوانات البوتاجاز حال وقوفها بالمزلقان، ما أدى إلى سقوط بعض من الأسطوانات على شريط السكة الحديد، ورفعت بمعرفة الأهالي واستأنف القطار سيره دون حدوث أي تداعيات أو تجاوزات بحركة سير القطارات، واتخذت الإجراءات القانونية.