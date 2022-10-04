«التعليم» توجه المديريات بإخطارها فورا عند وقوع حوادث تسفر عن إصابات أو وفيات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما وعاجلا للمديريات التعليمية بضرورة إخطار مكتب الوزير مباشرةً وفورا عند وقوع حوادث تسفر عن إصابات أو حالات وفاة في نطاق مديريات التربية والتعليم.

سرعة إخطار الوزارة بنتائج التحقيقات فور الانتهاء منها

وأكدت المديريات التعليمية، في خطابها ضرورة اتخاذ الإجراءات المتبعة والمتعارف عليها من جانب الجهات المعنية بمديرية التربية والتعليم في مثل هذه الحالات سرعة إخطار الوزارة بنتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.

وأكدت أن أي تراخي في تنفيذ التعليمات السابق ذكرها يعرض المسؤول المقصر للمساءلة القانونية.