حوادث اليوم: ضبط 12 كيلو حشيش بحوزة شخصين.. وإعادة 3 أطفال لذويهم

خلال مدة الـ24 ساعة الماضية نجحت وزارة الداخلية متمثلة في مختلف قطاعاتها في جميع محافظات الجمهورية في الكشف عن العديد من القضايا والجرائم المختلفة، لذا تستعرض «الوطن» أبرز تلك الجرائم والحوادث التي استطاعت أجهزة الأمن في إحكام السيطرة عليها من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين عبر الساعات الماضية.

القبض على شخصين بحوزتهم 12 كيلو حشيش

على طريق مصر - الإسماعيلية، وخلال مرور قوة أمنية تتبع إدارة تأمين الطرق والمنافذ من أجل تفقد الحالة الأمنية، نجحت في القبض على شخصين كان بحوزتهما 12 كيلو جراما من مخدر الحشيش، حيث تقدر القيمة المالية لإجمالي المواد المخدرة تقترب من 840 ألف جنيه.

إعادة 3 أطفال في القليوبية لذويهم

وفي محافظة القليوبية، نجح رجال أجهزة الأمن في إعادة 3 أطفال متغيبين عن ذويهم، وذلك في أقل من 24 ساعة، بعدما وصل بلاغ إلى قسم شرطة الخصوص بعودة عامل إلى منزله ولكنه لم يجد أطفاله الثلاثة، وكثفت على الفور أجهزة الأمن البحث عن الأطفال لعثور عليهم، وبالفعل عثروا عليهم في ميدان النهضة أمام حديقة حيوانات الجيزة.

شركة سياحة بدون ترخيص في سوهاج

وفي «ساقلتة» بمحافظة سوهاج، نجحت الإدارة العامة للبحث الجنائي في قطاع شرطة السياحة والآثار، في كشف إدارة شخص لإحدي شركات السياحة دون ترخيص، وقبضت أجهزة الأمن على المتهم، وكان داخل الشركة مجموعة من إيصالات لمعاملات نقدية مع العملاء، مع 4 تذاكر طيران، بالإضافة إلى كروت دعاية باسم الشركة.

عاطل وزوجته يعرضان ابنتهما للبيع بالقاهرة

في محافظة القاهرة وتحديداً منطقة الأميرية، شهدت واقعة عرض عاطل وزوجته لابنتهما للبيع، حيث نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث في قطاع الشرطة المتخصصة في كشف حقيقة منشور على موقع «فيس بوك» يعرض فيه صاحبه طفلة للبيع أو التبنى مقابل دفع مبلغ مالي، وتبين من خلال التحريات أنه والد الطفلة وتم القبض عليه بصحبة زوجته، وكان بحوزتهم طفلة حديثة الولادة وشهادة ميلادها ومعروضة للبيع.