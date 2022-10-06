سقوط متهم بالنصب استولى على أموال سيدة بزعم تسفيرها للخارج

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تفاصيل بلاغ من إحدى السيدات، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة بتعرضها لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالها من خلال صفحة إلكترونية احتيالية على شبكة الإنترنت باسم شركة سياحة وهمية بزعم تسفيرها لإحدى الدول.

نشاط المتهم تخصص في النصب والاحتيال

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، حيث يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاحتيال علــى المواطنين من راغبي السفر للخارج للسياحة، عن طريق إنشاء صفحات إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية بأسمــاء شركات سياحة وهمية واستخدام تلك الصفحات في عمليات احتيالية ممنهجة من خلال منشورات تزعم تعاقد شركته مع بعض المؤسسات الحكومية، مما يتيح حصول موظفيها على نسبة خصم عند سفرهم، بشرط سداد جزء محدد من قيمة حجز الطيران والفنادق مقدماً للسير في الإجراءات ويتم تحويلها إلى محافظ مالية غير مسجله باسمه، وعقب ذلك يقوم بغلق هواتفه المحمولة والصفحات الإلكترونية الاحتيالية والهروب بمتحصلات نشاطه الإجرامي.

إلقاء القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين وجود صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء منتحلة على شبكة الإنترنت وصور جوازات سفر ومحادثات نصية بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.