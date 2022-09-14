ضبط مراكبي بتهمة النصب على الراغبين في العمل بالكويت أمام السفارة بالجيزة

ألقى أفراد الخدمة الأمنية المعينة لتأمين سفارة الكويت في الجيزة، القبض على مراكبي بتهمة الحصول على مبالغ مالية من الراغبين في تقديم الأوراق للسفارة، مقابل تسهيل عملية التقديم، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة.

المتهم حاول النصب على المواطنين

كانت البداية عندما تلقى العميد حسن الدكروري مأمور قسم شرطة الجيزة، إخطارا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين سفارة الكويت، يشير إلى ضبط مراكبي بحوزته 2600 جنيه مصري، أثناء محاولته النصب على المواطنين أمام السفارة.

4 متضررين أبلغوا عن المراكبي

وبسؤال 4 أشخاص من المبلغين، قالوا إنّهم حضروا إلى السفارة لتقديم أوراق سفرهم للكويت، وعرض عليهم المتهم تسهيل تقديم الأوراق مقابل 1000 جنيه لكل منهم، لكنه لم ينفذ ما وعد به، وحين طالبوه برد المبلغ، حاول الفرار منهم، إلا أنّ الخدمات الأمنية تمكنت من ضبطه، واقتادته إلى قسم الشرطة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وأخطر اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فكلف رجال المباحث بإحالة المتهم إلى النيابة، التي طلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة.