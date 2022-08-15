المشدد 5 سنوات للمتهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، والمنعقدة في مجمع محاكم طرة، بمعاقبة المتهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمته.

وعقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت.

تفاصيل الواقعة

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

وقضت المحكمة في وقت سابق بأحكام تنوعت ما بين المؤبد والسجن المشدد للمتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باقتحام قسم مدينة نصر، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة رجال الشرطة.

حيثيات الحكم

وجاء في حيثيات الحكم: «المحكمة اطمأنت إلى جدية التحريات، وترى أنها أجريت فعلًا بمعرفة محرر محضر التحريات سالف البيان وأنها حوت بيانات صريحة وواضحة تصدق من أجراها، وأنها اطمأنت لأقوال شهود الإثبات».