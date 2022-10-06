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ضبط 24 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية موسعة بأسيوط 

كتب:

محمد سيف
12:21 م | الخميس 06 أكتوبر 2022
أسلحة

أسلحة

شن قطاع الأمن العام حملة أمنية بأسيوط لضبط العناصر الإجرامية وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ضمن جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما استهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية. 

ضبط 24 قطعة سلاح ناري

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط، وأسفرت جهودها عن ضبط 24 قطعة سلاح ناري عبارة عن 11 بندقية آلية و6 بنادق خرطوش وطبنجة و6 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 24 متهمًا لعدد 7 منهم معلومات جنائية.

4 قضايا اتجار في المواد المخدرة

كما ضبطت الحملة 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة 4 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ عدد 539 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.