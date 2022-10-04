ضبط شخص بالقاهرة لحيازته أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها عن ضبط أحد الأشخاص في منطقة السلام بمحافظة القاهرة بسبب حيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وكميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

تفاصيل الواقعة

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة ، مُتخذاً من المنطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الإستروكس – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.