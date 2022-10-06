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تنظيم مهرجان الهجن الخامس في السلوم بمشاركة 1000 متسابق

كتب:

محمد بخات
04:07 م | الخميس 06 أكتوبر 2022
جانب من إحدى سباقات الهجن السابقة

جانب من إحدى سباقات الهجن السابقة

ينطلق مهرجان الهجن الخامس في السلوم بمحافظة مطروح في 15 أكتوبر الجاري، بعد إقامة 4 نسخ في العلمين بمنطقة سيدي عبدالرحمن، خلال الفترة الأخيرة، وذلك تحت رعاية الاتحاد المصري للهجن وبدعم وشراكة من الاتحاد الإماراتي للهجن وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك في إطار الاهتمام بالتراث العربي في المحافظات المصرية، وإحياءه بإقامة مهرجانات وسباقات الهجن العربية الأصيلة بالتعاون بين مصر والإمارات الشقيق.

وحول مهرجان الهجن، قال تبارك أبوريزة القاسمي مدير مضمار العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه سيجري افتتاح مضمار السلوم لسباقات الهجن منتصف أكتوبر، وذلك بحضور قيادات رياضة الهجن في مصر والإمارات، منهم، الشيخ عبدالله مبارك المهيري، مدير عام الاتحاد الإماراتي للهجن، والشيخ ناصر بن جرايع نائب مدير الاتحاد، والشيخ محمد عبدالله المهيرى المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للهجن، وعيد حسن حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن، وحمد خالد شعيب نائب رئيس الاتحاد المصري للهجن، وجمال إسماعيل رئيس مجلس إدارة نادي القاسمي للفروسية والهجن.

30 شوطا بسباقات الهجن في السلوم 

وأضاف «تبارك» أن سباقات الهجن في مدينة السلوم بـ محافظة مطروح ستُعقد في يوم واحد وتتضمن 30 شوطًا، وتبدأ من بعد صلاة الفجر وشروق الشمس مباشرة.

تجهيز مضمار الهجن في السلوم

وأشار «تبارك» إلى أنه جاري حاليًا تجهيز مضمار الهجن من خلال متخصصين في السباقات، بالتعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي، ويجري إقامته في منطقة «بق بق» جنوب شرق مدينة السلوم بـ20 كم في مكان كبير ومتسع قبل طريق السلوم مطروح بحوالي 5 كم.

المتسابقون بمهرجان السلوم من محافظات مختلفة

وأوضح أن المتسابقين الذين يشاركون في السباقات من جميع المحافظات، وأبرزها مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية والشرقية والفيوم وغيرهم من الصعيد وبحري.

 

  

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