انطلاق مهرجان الهجن الرابع في العلمين بـ20 شوطا «صور»

انطلق مهرجان الهجن الرابع في العلمين، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 900 من الهجن من مختلف المحافظات، وبدأ مضمار سباقات الهجن بقرية سيدي عبدالرحمن في الصحراء على بعد 20 كيلو مترًا غرب مدينة العلمين في الأشواط الصباحية، في ظل تنظيم جيد وتأمين من الشرطة لفعاليات المهرجان، وحضور كبير من الأهالي وهواة التراث العربي الأصيل.

المتسابقون بمهرجان الهجن

وقال الدكتور حمد شعيب نائب رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن السباقات يشارك بها 900 من الإبل من جميع المحافظات، وبدأت الأشواط الصباحية في تمام الساعة الخامسة فجرًا، وعددها 20 شوطًا من إجمالي 32 شوطًا على مدار اليوم كله.

مسابقات مسائية

وأضاف «شعيب»، أن أشواط الهجن بالفترة المسائية في مهرجان العلمين تبدأ في الساعة الخامسة مساءً وتشمل 12 شوطًا من السباقات تتنوع طبقًا لأنواع الهجن المشاركة بالمهرجان وتصنيفها، وتتضمن شوط الهجن الأصيلة من سلالات «قعدان» و«أبكار»، وشوطين لهجن محافظات لمسافتي 5 كيلو مترات و3 كيلو مترات، وشوط للهجن سلالة العباديات، وشوط خاص بالهجن من محافظة مطروح، من جميع القرى والمدن المشاركة باعتبارها المحافظة المستضيفة، ويجري نظام المسابقات بها من خلال الهجان الآلى.

الأشواط المسائية

وأشار إلى أن الهجن يحصل على قسط من الراحة بعد سباقات الفترة الصباحية، ثم تُستأنف الأشواط المسائية، ثم الختام بـ10 أشواط بالراكب الآلى.

جوائز مهرجان الهجن

وذكر «شعيب» أن المهرجان يعد هو النسخة الرابعة في العلمين بتنظيم من الاتحاد المصري للهجن ودعم من الجانب الإماراتي، وسيتم توزيع الجوائز في نهاية المهرجان حسب لجنة الحكام والنتائج المعلنة.