معلومات عن مهرجان الهجن في العلمين قبل انطلاقه بساعات.. 900 متسابق و32 شوطا

ينطلق مهرجان الهجن بمدينة العلمين، في الساعات الأولى من صباح غدٍ الثلاثاء، لتكتمل الصورة الجميلة ويلتحم التراث العربي الأصيل بالتطور العمراني الحديث في منطقة سيدي عبدالرحمن بالقرب من مدينة العلمين الجديدة، في أبهى صوره، في ظل الأنشطة والمهرجانات والحفلات التي يجري تنظيمها، وهو ما انعكس على مهرجان الهجن الذي يجذب المتسابقين من مختلف المحافظات.

أجواء مهرجان الهجن

وقال إبراهيم مهنا، عمدة قبيلة الجميعات بسيدي عبدالرحمن، لـ«الوطن»، إن مهرجان الهجن تراث عظيم للقبائل العربية، ويشارك فيه هواة الهجن من محافظة مطروح ومحافظات أخرى، وهو حدث رائع للترويج السياحي، ومن المتوقع حضور أمراء ووزراء وشخصيات عامة للمهرجان.

900 متسابق في مهرجان الهجن

وأكد حمد خالد شعيب، نائب رئيس الاتحاد المصري للهجن، انتهاء استعدادات المهرجان في العلمين بتجهيز مضمار السباقات جنوب قرية سيدي عبد الرحمن على بعد 20 كيلو مترا من مدينة العلمين، وستنطلق أولى السباقات في الساعة الخامسة فجراً على عدة أشواط، وهناك سباقات في الخامسة مساءً بمشاركة 900 متسابق من جميع محافظات مصر.

أشواط صباحية ومسائية للسباقات

وأضاف نائب رئيس اتحاد الهجن في تصريحات لـ«الوطن»، أن سباقات مهرجان الهجن تستمر على مدار 32 شوطا، وتبدأ بـ20 شوطاً صباحاً و12 أخرى في المساء، ويجري تقسم الأشواط خلال الفترة الصباحية حسب نوع الإبل المشتركة، ويبدأ المهرجان بأشواط الهجن الأصيلة وعددها 16 للهجن من أنواع «قعدان» و«أبكار»، بالإضافة إلى شوط مفتوح، كما يتم تنظيم شوطين لهجن المحافظات لمسافتين يبلغ طولهما 3 و5 كيلو مترات، وشوط آخر للهجن من نوع «العباديات»، والشوط الأخير يشارك به هجن من مدن محافظة مطروح «العلمين والحمام والسلوم» عن طريق الهجان الآلي.

وأشار إلى أن أشواط الهجن المسائية والتي تبدأ من الخامسة وحتى السابعة مساءً، عددها 12 شوطاً، تبدأ بانطلاق شوطين تراثيين، ويتولى المتسابقون قيادة الهجن، ثم يعقبه شوط جرى تخصيصه لقيادة الهجن من سلالات تسمى «حراير»، ثم يبدأ شوط آخر للهجن من سلالة «عباديات»، بالإضافة إلى 10 أشواط عن طريق الهجان الآلي.

وذكر «شعيب» أن مهرجان الهجن يجري تنظيميه من خلال التعاون المشترك بين الاتحادين المصري والإماراتي للهجن.

جوائز للفائزين في المسابقات

ولفت أن هناك عدة لجان مسئولة عن المهرجان والمسابقات والجوائز، وتسجيل المتسابقين وترتيب الأشواط وتسجيل النقاط، حسب رقم الهجن واسم مالكه، ولجنة تستقبل كبار الزوار والشخصيات العامة، وجرى إنشاء منصة رئيسية يجلس عليها كبار الزوار، ورئيس الاتحاد المصري، والجانب الإماراتي، وهناك جوائز قيمة للفائزين في المسابقات المختلفة سيتم توزيعها عليهم في ختام المهرجان.