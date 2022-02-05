مهرجان الهجن الثالث في العلمين يختتم فعالياته بمشاركة 700 متسابق

اُختتمت، منذ قليل، فعاليات مهرجان الهجن في العلمين بمنطقة سيدي عبدالرحمن بمحافظة مطروح في نسخته الثالثة بمشاركة 700 متسابق في أشواط الهجن، بتنظيم من الاتحاد المصري للهجن، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبدعم من الجانب الإماراتي في التنظيم والجوائز.

2000 درهم لأوائل الهجن

وقال حمد خالد شعيب، نائب رئيس الإتحاد المصرى للهجن، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المشاركين في مهرجان الهجن بلغ عددهم 700 متسابق من مختلف محافظات مصر من مطروح وشمال وجنوب سيناء والشرقية والإسماعيلية ومحافظات أخرى، بخلاف متسابقي الحليب، وجرى تنظيم 30 شوطا للهجن، حصل الفائز الأول في كل شوط على جائزة قدرها 2000 درهم إماراتي ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري، كما حصل بعض المتسابقين على 1000 درهم والبعض الآخر على 700 درهم وباقى المتسابقين حصل كل منهم على 200 درهم.

مسابقات حليب مهرجان الهجن

وأضاف نائب رئيس الإتحاد المصرى للهجن، أن مهرجان العلمين استمر على مدار أربعة أيام من 2 حتى 5 فبراير 2022، وفي أول يومين تم تنظيم مسابقات لنياق الحليب لأعلي إنتاجية في الحليب، فاز خلالهما 3 نياق أوائل وهم «الحجلة، وهنية، ومرزوقة» الأكثر حليبا، والأولى لصاحبها راضي عمر رحيل وأنتجت 18 كجم حليب على مدار أربعة أشواط، والثانية هنية 17 كجم، والثالثة مرزوقة 15 كجم لمالكهما المتسابق حسين القطعاني، وحصدت الناقة الأولى 20 ألف درهم إماراتي ما يعادل 80 ألف جنيه مصرى والثانية 15 ألف والثالثة 10 آلاف درهم.

الهجن لإحياء التراث

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن هناك اهتماما بمهرجانات الهجن في محافظة مطروح وجرى تنظيم المهرجان الثالث للهجن على التوالى خلال عامين، ما يعكس إهتمام الدولة باحياء التراث البدوى في مطروح، بجانب الاهتمام بالخيول في المناسبات القومية والمحافل المختلفة بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال الإتحاد المصرى للهجن والإستفادة من خبرات الجانب الإماراتي في هذا الشأن خاصة في الهجن.