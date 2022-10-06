«التعليم» توجه بفتح المدارس لمهندسي الأبنية التعليمية في الإجازة للمعاينة

وجهت عدد من المديريات التعليمية، خطاباً هام للإدارات التعليمية، بالتنبيه علي مديري المدارس بفتح المدارس أيام الخميس والجمعة والسبت حتي يتمكن مهندسي هيئة الأبنية التعليمية من معاينة المدارس علي الطبيعة.

التنبيه علي مديري المدارس بالتواجد بالمدرسة

وطالبت المديريات التعليمية في الخطاب المرسل للإدارات التعليمية، بتسهيل مهمة المهندسين، والتنبيه علي مديري المدارس بالتواجد بالمدرسة بالإضافة علي عامل الخدمات المعاونة وحارس الأمن خلال المواعيد المذكورة.

مدير المدرسة مسئول عن الصيانة

وفي نفس السياق، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة للمديريات التعليمية متابعة انتظام العام الدراسي الجديد وانضباط العملية التعليمية وهي كالتالي:-

- استمارة لتوضيح موقف المدارس من الصيانة وتسليمها خلال أسبوع.

- إطلاق أسماء المتوفين من أبنائنا الطلاب والمعلمين على قاعات المدارس .

- تخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقصر في أداء واجبات عمله.

- مدير المدرسة مسئول المباني وعلي الصيانة وعليهم مراجعة .

- تنفيذ جداول الإشراف اليومي بجدية كاملة ومحاسبة المقصرين.

- عدم ربط تسليم طلاب المدارس الرسمية الكتب بالمصروفات الدراسية.

- إعداد مسابقات بين الفصول ثم المدارس والإدارات التعليمية.

عدم استخدام العقاب البدني أو الإيذاء النفسي للطلاب

- إعطاء أولويات الاهتمام لذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

- إعداد حملات لنشر لغة الإشارة وتعليم مبادئها للبيئة المحيطة بهؤلاء الطلاب.

- عدم استخدام العقاب البدني أو الإيذاء النفسي للطلاب.

- حل مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب.

- إعداد حملات توعية للطلاب من الألعاب الإلكترونية وخطورتها والوقاية منها.

- حظر استخدام الهواتف الذكية في المدارس للطلاب والمعلمين أثناء اليوم الدراسي.

- إزالة كل المعوقات وتذليل كافة الصعوبات أمام أبنائنا الطلاب.

-الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسؤولية من كل العاملين بالمنظومة التربوية .