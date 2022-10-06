التعليم: ندوات توعية بخطورة الألعاب الإلكترونية.. والتشديد على القراءة والكتابة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، دور الدولة في تحسين خطة التطوير ليشعر المواطن المصري بها، وإعادة الطلاب للمدرسة، والتأكيد على تنفيذ مشروعات بحثية للطلاب واكتشاف الموهوبين وتنمية الابتكار.

التشديد على القراءة والكتابة بداية من الصفوف الأولى

وقال وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه بمديري المديريات التعليمية والإدارات التعليمية بالفيديو كونفرانس، أن التعليم هو إعداد الفرد للحياة من خلال المحاكاة والحياة هي التعليم، وتوظيف ودمج قنوات تعليمية والتوعية بمشاهدتها.

كما شدد وزير التربية والتعليم، على تعلم القراءة والكتابة بداية من الصفوف الأولى وتبسيط المناهج للطلاب، وتنظيم ندوات توعية بخطورة الألعاب الإلكترونية على أبنائنا الطلاب، وإعداد مسابقات بين الفصول والمدارس والإدارات في جميع الجوانب العلمية والرياضية والفنية والثقافية وتصعيد الطلاب الفائزين حتى يكونوا مثل وقدوة حسنة يحتذى بها وهي مسئولية الأنشطة والإعلام.

محاربة الشائعات وتوثيق الممارسات المتميزة

وطالب وزير التعليم، مديري المديريات التعليمية، بتوثيق الممارسات المتميزة ونشرها لتحسين الصورة الذهنية عن المدرسة للجميع وإبراز أهم الإنجازات ورفعها على صفحات الإدارات التعليمية والمديريات وإرسالها للوزارة والعمل على تشجيعها.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على محاربة الشائعات لما لها من أثر سيء في عدم استقرار العملية التعليمية والتصدي لها وتحرى الدقة والمصداقية، وتفعيل قياس أثر التدريب فهو يصقل المعلم وينعكس على أدائه تبسيط المعلومة وتوصيلها للطالب بطريقة جيدة ومؤثرة لا ينساها.