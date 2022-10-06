وزير التعليم: إطلاق أسماء الطلاب والمعلمين المتوفين على المباني تخليدا لهم

اجتمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمديري المديريات التعليمية ومديري الإدارات التعليمية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، وأوصي بوضع أسماء الطلاب والمعلمين الذين توفوا بداية الدراسة، عل أحد المدارس أو المباني أو الفصول الدراسية، تخليدا وتكريما لهم.

اعداد تقرير عن وضع كل مدرسة وإرساله خلال أسبوع

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع بمتابعة و تواجد دائم لمديري المديريات ومديري العموم ووكلاء الإدارات في المدارس يومياً ومتابعة العملية التعليمية ككل ، اعداد تقرير من قبل مدير مدرسة عن وضع مدرسته وإرساله خلال أسبوع .

تكثيف الإشراف اليومي بالمدارس

وشدد وزير التربية والتعليم، علي تكثيف الإشراف اليومي بالمدارس والانتظار حتى خروج أخر طالب، وعدم تشغيل أي مدرسة بها صيانة إلا إذا كانت أمنه، وإجتماع مدير المدرسة مع المعلمين وتحديد الأدوار والمسئوليات والتوقيع عليها حتى يتم محاسبة المخطىء .

منع العنف داخل المدارس

كما شدد وزير التعليم، علي منع العنف داخل المدارس، ومنع التصوير نهائيا داخل المدارس إلا بعد التواصل مع الوزارة، ومنع أجهزة الهاتف الذكية للطالب وأما المعلم فيمنع استخدامه نهائيا أثناء تأدية عمله داخل الفصول الدراسية ومن يخالف يتعرض للمساءلة والمحاسبية .

وطالب وزير التربية والتعليم، بالإبلاغ الفوري عن حدوث أي طارئ والتواصل المباشر مع الوزارة، دخول أولياء الأمور وفقا لمواعيد محددة أسبوعيا وبنظام ومنع التكدس حفاظاً على سلامة الطلاب .

عدم ربط المصروفات الدراسية بتسليم الكتب

وأكد الدكتور رضا حجازي، علي عدم ربطها بالمصروفات المدرسية، تقديم الشكر لمبادرة حياة كريمة لدفع المصروفات للطلاب الغير قادرين، وأوصي بتسديد المصروفات عن الحالات من خلال المشاركة المجتمعية و التربية الإجتماعية ومجلس الأمناء، وتفعيل المناهج الإلكترونية فى جميع مدارس الجمهورية.