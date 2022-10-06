وزير التعليم: سد العجز في المدارس عن طريق التطوع والحصص بالأجر

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حصول كل معلم على النصاب القانوني، وسد العجز عن طريق الحصص بالأجر والتطوع، إلى جانب الاهتمام بأبنائنا ذوي الهمم والدمج في جميع مدارس الجمهورية على أعلى المستويات، حتى تُتاح لهم الفرصة كذويهم من زملائهم.

خروج الطلبة في ختام اليوم الدراسي يبدأ بالصفوف الأولى

وطالب وزير التعليم، خلال اجتماعه بمديري المديريات التعليمية والإدارات التعليمية، عبر الفيديو كونفرانس، بتبني مبادرة لتعلم ثقافة ولغة الإشارة البسيطة للجميع، وتنظيم نزول الطلبة في ختام اليوم الدراسي ليبدأ بالصفوف الأولى، وتأكيد ترك النزاعات الشخصية في العمل وإعلاء الصالح العام ووضع بلدنا الغالية نصب أعيننا.

تفعيل المجموعات المدرسية

ونوّه بتفعيل المجموعات المدرسية وفقا للقرارات الوزارية والعمل على جذب الطلاب، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب ونشر الإنجازات والمشروعات القومية للدولة، وتنظيم مسابقات فنية حوا التغيرات المناخية استعداداً للمعرض الذي سيشهده العالم في متحف الحضارات، وإرسال أسماء المدارس التي تم ترشيحها لليوم الرياضي وتبادل الخبرات.

الاحتفال بعيد المعلم في النصف الثاني من شهر أكتوبر

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، الاحتفال بعيد المعلم في النصف الثاني من شهر أكتوبر، وتكريم الصفوة المتميزة حتى يكونوا مثل وقدوة لأقرانهم، مشيرا إلى ترشح المعلمين للعمل كمدير مدارسة، ويكون الاختيار وفقًا لشروط من بينها ألا يزيد السن على 45 عامًا، وأن يملك كاريزما ويؤثر فيمن حوله وأن تكون تقارير مستوى الأداء عالية.