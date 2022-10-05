«التحالف الوطني» يطلق مبادرة المولد النبوي: دعم نقدي وغذائي بـ215 مليون جنيه

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية، التي تلبي احتياجات المواطنين بشكل متكامل مما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، وتزامنًا مع احتفالات المولد النبوي الشريف وذكري نصر أكتوبر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحالف الوطني وأعضاءه بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا.

إطلاق مبادرة المولد النبوي الشريف

ودشن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مبادرة المولد النبوي الشريف بتكلفة إجمالية بلغت 215 مليون جنيه.

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري عن صرف 600 جنيه إضافية للمرتب الشهري لـ110 آلاف أسرة بتكلفة 66 مليون جنيه، إضافة إلى توزيع جمعية الأورمان بتوزيع 1300 طن لحوم على مليون أسرة بتكلفة 130 مليون جنيه، وفي السياق ذاته منحت مؤسسة «العربي للتنمية» نصف شهر إضافي لـ10 آلاف أسرة وتوزيع 37 ألف كرتونة غذائية على 37 ألف أسرة بتكلفة بلغت نحو 9 ملايين جنيه، فضلًا عن توزيع مؤسسة أبو العينين، حلوى المولد النبوي الشريف على 120 ألف أسرة من الأكثر استحقاقًا وذلك بمحافظة الجيزة ومحافظات الصعيد بتكلفة 12 مليون جنيه.

التحالف الوطني لدعم الفئات المستحقة

يأتي ذلك ضمن جهود التحالف الوطني في إطار الدور التنموي الذي يقوم به التحالف الوطني لدعم الفئات المستحقة وفي ضوء تكاتف الجهود في مجال العمل المجتمعي وتوحيدها تحت مظلة واحدة وهي التحالف الوطني، الذي يجمع تحت مظلته 24 كيانا رائدا في العمل التنموي في مصر.

يُذكر أنَّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر ويضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، التي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية.

ويضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.