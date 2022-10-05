أحمد عمر هاشم بعد تكريمه في احتفالية المولد النبوي: السيسي دعا لي بالشفاء

عبّر الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكريمه له خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، وسعادته البالغة بمنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، قائلا: «تكريم وتشرف لي من الرئيس الذي لا يألوا جهدا على رعاية العلماء وتكريمهم والاهتمام بهم».

وقال «هاشم»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «تكريمي تكريما لكل العلماء وتأكيد علي اهتمام الدولة المصرية بخدمة كتاب الله وسنة رسوله الكريم»، واستكمل: «التكريم يأتي لشخصي عن خدمتي للسنة النبوية في يوم ميلاد الحبيب المصطفي وكأنها إشارة علي الطريق بأن الله سبحانه وتعالي يستجيب منا الرجاء والدعاء والتوسل لسينا رسل الله وخدمته».

واستكمل: «الله كافأ مصر بالرئيس السيسي وعلينا أن نقف خلفه جميعا وأن نعتصم بحبل الله جميعًا في ذكرى مولد سيد الخلق صل الله عليه وسلم، وتقدير الرئيس لي في كل محفل وسام على صدري ودليل على احترامه للعلماء فهو ذو خلق».

وتابع: «منح الرئيس الكلمة لي كانت بالمصادفة ولم أرتب لكلمتي عن مولد رسول الله صل الله عليه وسلم لكنها كانت فتح من الله، الرئيس السيسي اطمأن على صحتي ودعا الله لي بالشفاء وعبّر عن حبه لي خلال كلمته لي في أثناء تكريمي».

واستكمل أنَّه انتهز الفرصة لتأكّيد حديث الرئيس السيسي بشأن عدم الاستماع لصوت الشائعات أو المزايدات، والاستماع فقط لصوت ضميرهم ووطنهم والقيادة الرشيدة التي جاءت باختيار من الله في هذا التوقيت العصيب: «يؤتي الملك لمن يشاء وينزعه عمن يشاء»

ووجه «هاشم» خالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، ورجال القوات المسلحة الباسلة، وكذلك الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذكرى انتصارات أكتوبر، داعيا المولى عز وجل أن يسدد خطى الرئيس ويوفقه لما فيه الخير للبلاد والعباد، وأن يجزيه خير الجزاء على ما يقوم به من إنجازات في شتى المجالات، والطفرة الهائلة التي أحدثها منذ توليه منصبه وحتى الآن.

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له في احتفال المولد النبوي الشريف، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، ومزيدًا من العطاء في خدمة الدين والوطن.