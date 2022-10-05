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مفتي تنزانيا بعد تكريمه: سأبلغ تحيات الرئيس السيسي لشعبنا ورئيستنا

كتب:

إسراء سليمان
01:27 م | الأربعاء 05 أكتوبر 2022
احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

أعرب الشيخ أبوبكر بن زبير، مفتي تنزانيا، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتنزانيا، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له اليوم، في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف.

احتفالية المولد النبوي الشريف

وقال مفتي تنزانيا في تصريحات لـ«الوطن»: «الشكر لله أولا على هذا التكريم الذي حصلت عليه اليوم من الرئيس السيسي، يوم ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فسعادتي جمّة ولا يمكن وصفها»، مضيفا: «تكريمي في بلد الأزهر شرف لي ولتنزانيا والتنزانيين، فمصر صدّرت علوم القرآن للدنيا كلها، وأسأل الله أن يحفظ الرئيس السيسي ويوفقه لما فيه الخير لمصر».

وأكد بن زبير، أنّ هناك علاقات قوية بين مصر وتنزانيا منذ القدم، فهناك المركز الإسلامي المصري الذي أسسه الرئيس جمال عبدالناصر، وامتدت تلك العلاقات الطيبة والمتينة بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا: «الرئيس السيسي أبلغني التحية للرئيسة سامية صولو حسن، ولكل شعب تنزانيا، وسأكون حريصا على إبلاغ هذا السلام».

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.