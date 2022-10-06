بعد وفاة طفلتين بالإسكندرية.. اختصاصات الصيدلي: «ممنوع الحقن أو قياس الضغط»

لم تكن وفاة الطفلتين «إيمان وسجدة»، مجرد حدث عابر، بل واقعة فتحت ملفًا شائكًا يتمثل في اختصاصات الصيدلي، إذ أن الكثير من المواطنين يتعاملون مع الصيدلية كونها مستشفى، منهم من يحصل على حقن، أو استشارة الصيدلي في أدوية محددة، وآخرون يعلقون المحلول بها، وهي أمور كلها مختلفة عن اختصاصات الصيدلي، لكنه عرف اجتماعي اعتاد عليه المواطنون منهم لاستسهال الأمر.

نقيب الصيادلة: ممنوع على الصيدلي التعامل المباشر مع المريض

الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، أكد أنه لا يوجد قانون مباشر يمنع إعطاء الحقن في الصيدليات إلا أنه من المفترض ألا يحتك الصيدلي مع المريض بشكل مباشر ليس فقط في الحقن، بل في أمور كثيرة أخرى يعتقدها البعض عادية مثل قياس الضغط أو السكر، لافتاً إلى أنه في حال رصد أي تلك الأمور يتم تحرير محضر تجاه الصيدلية.

الصيادلة يعطون الحقن كخدمة مجتمعية

وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكثير من المرضى يضغطون على الصيدلي لإعطائهم الحقنة حتى يوافق، وتكون خدمة مجتمعية ليس أكثر، ومنهم من لا يحصل على مقابل مادي مقابل ذلك.

وشدد على ضرورة توخي الصيادلة الحذر إذ أن مساعدة المريض قد تنعكس سلبًا عليهم، ودعا وزارة الصحة إلى السعي الجاد لإصدار قرار بمنع الحصول على حقنة في الصيدليات العامة أو للحفاظ على المرضى وحماية الصيادلة.

طوارئ المستشفيات مكان أخذ الحقن

في ذات السياق أكد الدكتور أحمد راشد، استشاري مكافحة العدوى، أن الصيدليات أماكن غير مؤهلة لأخذ الحقن، إذ أن الصدمة التحسسية يمكن حدوثها في أي وقت للمريض فتكون طوارئ المستشفيات قادرة على التعامل مع مثل تلك الأمور.

أوضح «راشد» أنه في بعض الأحيان يجرى اختبار حساسية وتصبح نتيجته وهمية، لذا يكون التعامل السريع أمر هام، وأن المؤهلين لإعطاء الحقن هم هيئات التمريض.

وكانت الطفلتين إيمان وسجدة 7 و5 سنوات، لقيا مصرعهما نتيجة حقنة مضاد حيوي سببت لهما حساسية نتج عنها الوفاة بشكل سريع داخل إحدى صيدليات الإسكندرية.