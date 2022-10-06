«صيادلة الإسكندرية» عن وفاة طفلتي مينا البصل: الأم ألحت على إعطائهما الحقنة

كشف الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، تفاصيل قضية وفاة الطفلتين إيمان وسجدة الشهيرتين بـ«طفلتي مينا البصل»، وذلك من خلال متابعته التحقيقات الجارية في الوقت الراهن من قبل الشرطة والنيابة العامة.

وقال «الشافعي» لـ«الوطن»، إن القصة بدأت حين أتت والدة الطفلتين إيمان وسجدة إلى الصيدلانية، ومعها روشتة مدون بها نوعين من الأدوية، الأول موجود والآخر غير متواجد، فاعطتها الأول، وطلبت منها البحث عن الثاني كونه غير متواجد، وبعد رحيل الأم وبحثها عنه لم تجده فعادت مرة أخرى إلى الصيدلية.

نقيب صيادلة الإسكندرية: الأم ألحت لأخذ الحقنة المثيلة

واوضح نقيب صيادلة الإسكندرية، أنه وفقًا لمتابعة تحريات المباحث وتحقيقات النيابة الجارية في الواقعة، التي شملت «روشتات الطبيب، وفوارغ الحقن، وكاميرات المراقبة بالصيدلية»، تبين أن الأم عادت وألحت على الصيدلانية من أجل أخذ الحقنة «المثيلة» وليست «البديلة» كما أشيع، لافتاً إلى أن الحقنة ذات التركيبة والمادة الفعالة مع اختلاف الشركات.

تفاصيل الحقنة المسببة لوفاة الطفلتين إيمان وسجدة

ولفت إلى أنه ابعد لاطلاع على الفوارغ والروشتات، فإن حقنة الطفلة الأولى، تحتوى على مادة «راميتاكس» وجرى صرفها بالفعل كما هو مثبت بفوارغ الحقن وكاميرات الصيدلية، وبالنسبة للطفلة الثانية، جرى إيضاح عدم توفر الحقنة المطلوبة لوالدة الطفلتين، ووجود مثيلا لها بنفس المادة الفعالة، وعندما لم تعثر الأم عليها، عادت وألحت على الصيدلانية لتعطي ابنتها الحقنة المثيلة، نافيًا وجود توصية طبية من الطبيب بإجراء اختبار حساسية قبل الحقنة.

وأوضح «الشافعي» أن أعطت الحقنة للطفلة، هي عاملة «بكالوريوس كلية التمريض» وهي ذات خبرة كافية لإعطاء الحقن، مؤكداً وجود الصيدلانية حينها على خلاف ما أُشيع، وهو المثبت في كاميرات المراقبة بالصيدلية، إلا أن الحقن من تخصص التمريض، مشيرًا إلى الاستمرار في متابعة تحقيقات النيابة وقرار الطب الشرعي في قضية طفلتي منيا البصل.

مديرية تعليم الإسكندرية تنعى الطالبتين الراحلتين

ومن جانبها، نعت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية عبر إدارة غرب التعليمية، الطالبتين إيمان وسجدة اللتان رحلتا عن عالمنا نتيجة حقنة مضاد حيوي سببت لهم حساسية تبعها وفاتهما، وكانت الطفلتان مقيدتين بمدرسة الشهيد محمد محمود حربي الابتدائية.

وبحسب بيان إدارة غرب التعليمية، فإن مدير الإدارة ووكيل الإدارة الدكتور رحاب جابر، وجميع منسوبي إدارة غرب التعليمية، تقدموا بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطالبتين الراحلتين، وجاء في البيان: «اللهم اجعلهما ذخرًا لوالديهما، وفرطًا وشفيعًا مجابا، اللهم أعظم بهما أجورهما، وثقل بهما موازينهما، وألحقههم بصالح سلف المؤمنين، واجعلهم في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقهما برحمتك عذاب الجحيم».

وأكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية لـ«الوطن»، أن «إيمان وسجدة»، شهد لهما الجميع بتميزهما في المراحل الدراسية الأولى وحسن الخلق، مشيرًا إلى أن المدرسة كلها والأطفال في حالة حزن.