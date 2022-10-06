«الإحصاء»: 24 ألف زيادة في عدد سكان مصر خلال 6 أيام

رصدت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات في وزارة الصحة والسكان، إجمالي عدد سكان مصر، اليوم الخميس، والبالغ حوالي 104 ملايين و24 ألف نسمة، بزيادة بلغت حوالي 24 ألفا خلال 6 أيام فقط، بعد أنّ سجلت الساعة السكانية، إجمالي عدد سكان مصر في جميع المحافظات نحو 104 ملايين، السبت الماضي، ليكون المليون الرابع في غضون 8 أشهر، إذ سجل عدد سكان مصر بالداخل في فبراير الماضي حوالي 103 ملايين نسمة.

4 آلاف نسمة يوميًا

ووفقًا لما رصدته الساعة السكانية بجهاز التعبئة والإحصاء، فإنّ متوسط الزيادة السكانية في أكتوبر، بلغ حوالي 4 آلاف نسمة يوميًا، بمتوسط زيادة 166.6مولود كل ساعة، و2.7 مولود كل دقيقة، 0.04 مولود كل ثانية تقريبًا.

القاهرة في المركز الأول

كما رصدت الساعة السكانية، عدد سكان محافظات الجمهورية، كل منها على حدى، وتبين من هذا الرصد أن عدد سكان محافظة القاهرة بلغ 10 ملايين و174 ألفا و791 نسمة، محتلة المركز الأول من بين المحافظات الأكثر تعداد للسكان، بينما جاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية، بعدد سكان بلغ 9 ملايين و422 ألفا و961 نسمة، كما جاءت محافظة الشرقية في المركز الثالث كالمعتاد، وبلغ عدد سكانها 7 ملايين و833 ألفا و343 نسمة.

المنيا الأعلى بين محافظات الصعيد

وجاءت محافظة المنيا في المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في محافظات الوجه القبلي والصعيد، بإجمالي عدد سكان بلغ 6 ملايين و231 ألفا و624 نسمة، يليها محافظة سوهاج بـ5 ملايين و641 ألفا و544 نسمة، ومحافظة أسيوط في المركز الثالث بواقع 4 ملايين و984 ألفا و507 نسمة، وسجلت محافظة قنا المركز الرابع بعدد سكان بلغ 3 ملايين و578 ألفا و657 نسمة، ومحافظة بني سويف في المركز الخامس بعدد سكان بلغ 3 ملايين و549 ألفا و940 نسمة.