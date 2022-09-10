«الإحصاء»: 34 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال أسبوع

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة عدد سكان مصر إلى 103 ملايين و897 ألفا و472 نسمة، اليوم السبت، مقابل 103 ملايين و863 ألفا و267 نسمة، السبت الماضي، بزيادة بلغت 34.2 ألف نسمة خلال أسبوع فقط.

القاهرة أكبر المحافظات في عدد السكان

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، عبر موقعه الإلكتروني، أن الساعة السكانية سجلت استمرار اعتلاء محافظة القاهرة قائمة المحافظات الأعلى في عدد السكان، إذ سجلت الساعة السكانية بلوغ عدد سكان القاهرة نحو 10 ملايين و165 ألفا و570 نسمة، ثم حل في المركز الثاني من حيث عدد السكان محافظة الجيزة، وبلغ عدد سكانها 9 ملايين و411 ألفا و713 نسمة، ثم الشرقية في المركز الثالث وبلغ عدد سكانها 7 ملايين و824 ألفًا و153 نسمة.

عدد سكان مصر في محافظات الجمهورية

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، إحصاءات عدد سكان مصر في بعض محافظات الجمهورية، اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 وفقا للموقع الرسمي لجهاز التعبئة والإحصاء:

4 - عدد سكان محافظة الدقهلية 6 ملايين و990 ألفًا و561 نسمة.

5- عدد سكان محافظة البحيرة 6 ملايين و802 ألف و903 نسمات.

6- عدد سكان محافظة المنيا 6 ملايين و221 ألفًا و440 نسمة.

7- عدد سكان محافظة القليوبية 6 ملايين و77 ألفًا و261 نسمة.

8- عدد سكان محافظة الإسكندرية، 5 ملايين و493 ألفًا و584 نسمة.

9- عدد سكان سوهاج 5 ملايين و701 ألف و864 نسمة.

10- عدد سكان محافظة الغربية 5 ملايين و389 ألفًا و438 نسمة.

11- عدد سكان محافظة أسيوط 4 ملايين و976 ألفًا و419 نسمة.

12- عدد سكان محافظة المنوفية 4 ملايين و688 ألفًا و697 نسمة.

13- عدد سكان محافظة الفيوم 4 ملايين و32 ألفًا و887 نسمة.

14- عدد سكان محافظة كفر الشيخ 3 ملايين و672 ألفًا و143 نسمة.

15- عدد سكان محافظة قنا 3 ملايين و573 ألفًا و703 نسمات.

16- عدد سكان محافظة بني سويف 3 ملايين و545 ألفًا و878 نسمة.

17- عدد سكان محافظة أسوان مليون و633 ألفًا و939 نسمة.

18- عدد سكان محافظة دمياط مليون و603 آلاف و606 نسمات.

19- عدد سكان محافظة الإسماعيلية مليون و439 ألفًا و190 نسمة.

20- عدد سكان محافظة الأقصر مليون و385 ألفًا و721.

21- عدد سكان محافظة بورسعيد 787 ألفًا و400 نسمة.

22-عدد سكان محافظة السويس 784 ألفًا و790 نسمة.