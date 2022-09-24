«الإحصاء»: 65.6 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 14 يوما فقط

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة عدد سكان مصر إلى 103 ملايين و963 ألفًا و118 نسمة، مقابل 103 ملايين و897 ألفًا و472 نسمة، في 10 سبتمبر الجاري، بزيادة بلغت حوالي 65 ألفًا و646 نسمة خلال 14 يومًا فقط.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، عبر موقعه الإلكتروني، إن الساعة السكانية الموجودة أعلى الجهاز، رصدت أعداد سكان محافظة القاهرة، وبلغ 10 ملايين و170 ألفًا و420 نسمة، لتظل هي المحافظة الأكثر عددًا السكان.

وتأتي بعدها محافظة الجيزة في المركز الثاني، إذ بلغ عدد السكان 9 ملايين و417 ألفًا و497 نسمة، ثم في المركز الثالث محافظة الشرقية، وبلغ عدد سكانها 7 ملايين و829 ألفًا.

ونستعرض فيما يلي، أعداد سكان المحافظات على مستوى الجمهورية ترتيبًا تنازليا، اليوم السبت:

محافظة الدقهلية

6 ملايين و993 ألفًا و979 نسمة

محافظة البحيرة

6 ملايين و807 ألاف و375 نسمة

محافظة المنيا

6 ملايين و226 ألفًا و754 نسمة.

محافظة القليوبية

6 ملايين و80 ألفًا و445 نسمة

محافظة الإسكندرية

5 ملايين و506 ألفًا و335 نسمة

محافظة سوهاج

5 ملايين و637 ألفا و7 نسمات

محافظة الغربية

5 ملايين و391 ألفًا و843 نسمة

محافظة أسيوط

4 ملايين و980 ألفًا و690 نسمة

محافظة المنوفية

4 ملايين و690 ألفًا و906 نسمات

محافظة الفيوم

4 ملايين و36 ألفًا و718 نسمة

محافظة كفر الشيخ

3 ملايين و674 ألفًا و97 نسمة

محافظة قنا

3 ملايين و575 ألفًا و920 نسمة

محافظة بني سويف

3 ملايين و547 ألفًا و499 نسمة

محافظة أسوان

مليون و635 ألفًا و402 نسمات

محافظة دمياط

مليون و605 آلاف و642 نسمة

محافظة الإسماعيلية

مليون و439 ألفًا و179 نسمة.

محافظة الأقصر

مليون و384 ألفًا و612 نسمة

محافظة بورسعيد

787 ألفًا و835 نسمة.

محافظة السويس

785 ألفًا و785 نسمة

محافظة مرسى مطروح

533 ألفا و224 نسمة

محافظة البحر الأحمر

398 ألفا و440 نسمة

محافظة الوادي الجديد

263 ألفا و696 نسمة

محافظة شمال سيناء

450 ألفا و528 نسمة

محافظة جنوب سيناء

113 ألفا و743 نسمة