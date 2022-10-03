«أستاذ اقتصاد»: الآمال منعقدة على «كوب 27» لحسم ملف تمويل العمل المناخي

قالت الدكتورة منال محمود خيري، أستاذ مناهج واستراتيجيات الاقتصاد بجامعة حلوان، وعضو اللجنة العلمية والإعلامية لمؤتمر «واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية»، المقرر عقده على مدار 3 أيام، إن الاقتصاد الأخضر بمصر يتضمن الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة بنسبة 20%، لافتة إلى أهمية الاعتماد على الإضاءة والتهوية الطبيعية لتقليل البصمة الكربونية.

المؤتمر السابق «كوب 26» ترك العديد من الملفات المفتوحة

وأكدت «خيري»، في حوار ببرنامج «مصر جميلة»، على شاشة «القناة الثانية المصرية»، على أهمية مؤتمر المناخ «كوب 27»، المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، كون المؤتمر السابق «كوب 26»، ترك العديد من الملفات المفتوحة، كاشفة أن العديد من الزعماء والرؤساء والمنظمات المشاركة كان لديهم مستوى رضا منخفض عن نتائج المؤتمر، ومنها قضية التمويل والتي كان منوط بها مساعدة الدول النامية لتخطي الآثار السلبية لـ التغيرات المناخية.

إشارة الرئيس السيسي بمنتدى التعاون أبرزت أهمية تمويل العمل المناخي

وأشادت عضو اللجنة العلمية والإعلامية لمؤتمر «واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية»، بإشارة الرئيس السيسي خلال النسخة الثانية من منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وأكد خلالها أن 80% من الانبعاثات الكربونية مسؤول عنها 20 دولة، وأن نصيب أفريقيا منها لا يتجاوز 4% فقط، مؤكدة أن الدول الفقيرة هي التي تدفع ضريبة الدول الغنية، وعلى الأخيرة تمويل العمل المناخي.