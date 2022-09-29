السفير البريطاني بالقاهرة عن قمة «كوب 26»: الأكبر في تاريخ إنجلترا الحديث

أكد السفير جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، أن قمة المناخ السابقة «كوب 26»، كانت الأكبر في تاريخ بريطانيا الحديث، لافتًا إلى أن قمة المناخ معقدة في تحدياتها وتواجه عراقيل لوجستية وإجراءات لتجميع رؤساء دول وحكومات مع بعضهم البعض في المكان ذاته لمدة أسبوعين، بحضور الوزراء وجهات المجتمع المدني والشركات.

رسالة المملكة المتحدة لمصر بخصوص قمة المناخ

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية له، أن قمة المناخ حضرها 130 رئيس دولة وحكومة، و30 ألف مندوب، لافتًا إلى أن رسالة المملكة المتحدة لمصر بخصوص قمة المناخ هي «بالتوفيق».

وشدد السفير البريطاني بالقاهرة، على أهمية تمهيد الطريق من كوب لـ كوب، بالطريق من جلاسكو التي عٌقدت بها القمة السابقة، إلى شرم الشيخ، التي ستٌعقد بها القمة المقبلة.

وأكد السفير البريطاني ضرورة الاهتمام بالنواحي الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية، لإنقاذ كوكب الأرض عن طريق تخفيض الانبعاثات الكربونية.

واجب على الشركاء أن يساعدوهم

وأبدى جاريث بايلي احترامه لوزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، لمعرفتهما بهذا الملف: «مش محتاجين مساعدة من الخارج، إنما في نفس الوقت فيه واجب على الشركاء أن يساعدوهم».

وطالب السفير البريطاني بتغيير مفهوم تعويض الدول النامية من الأخرى الغنية، وصرف التزامتها نحو الأولى، مشددًا على وجود إمكانيات هائلة في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مصر لديها طاقة هائلة في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة لموقع مصر وقناة السويس، مؤكدا أن ذلك يمكن من بناء شراكة تجارية.