«المشاط» تشارك في إطلاق «مسرعة التمويل المناخي» بـ10 ملايين إسترليني

قبل 30 يومًا من انطلاق مؤتمر المناخ «COP27» في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات إطلاق مسرعة التمويل المناخي CFA بالمملكة المتحدة، والتي تستهدف توفير مساعدات فنية بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني، في إطار الجهود المشتركة بين مصر والمملكة المتحدة، للتوسع في نطاق العمل المناخي .

في كلمتها عبر الفيديو، أكدت المشاط قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، ما ينعكس في العديد من مجالات التنمية، ودعم جهود التحول الأخضر، مشيرة إلى أنه «بعد تعهدات المجتمع الدولي في النسخة السابقة من مؤتمر المناخ، في جلاسجو بالمملكة المتحدة، تستهدف الرئاسة المصرية دفع جهود الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ».

وأشارت إلى أن التعاون متعدد الأطراف، والجهود المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائي، تعد أحد المحاور المهمة لدعم الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وتحفيز جهود العمل المناخي، وتنفيذ المشروعات التي تحد من الانبعاثات الضارة.

أوضحت أن «مسرعة التمويل المناخي» ستعمل بالتعاون مع الحكومة على توسيع نطاق تمويل المناخي، لدفع الجهود الوطنية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن مؤتمر الأطراف في نسخته السابقة شدد على ضرورة تعزيز طموح العمل المناخي، فيما يتعلق بمشروعات التخفيف والتكيف، والمضي قدمًا نحو زيادة الجهود المبذولة في هذا الأمر، لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ، كما تعهد العالم بتقديم الدعم للدول النامية والأكثر تضررًا من التغيرات المناخية.

وأضافت أن النسخة المقبلة في شرم الشيخ تكتسب أهمية خاصة لقارة أفريقيا، التي تعد أكثر القارات تأثرًا بالتغيرات المناخية، وأقلها حصولا على التمويل، كما سيهدف المؤتمر من خلال المباحثات لتحويل التعهدات إلى تدابير واقعية لدفع العمل المناخي الفعلي.