بعد غيبوبة شهرين.. تشيع جثمان شاب صدمته سيارة على طريق بنها

شيع العشرات من أهالي قرية المنشية الجديدة، بدائرة مركز السنطة، بمحافظة الغربية، جثمان الشاب محمد حسن القبيصي، إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بالمسجد الكبير في القرية، في مشهد جنائزي مهيب، ووسط حالة من الحزن الشديد.

وفاة شاب بعد شهرين من تعرضه لحادث مروري

وكان الشاب الراحل قد أصيب بنزيف داخلي وكسور وسحجات وجروح متفرقة، إثر تعرضه لحادث مروري على طريق بنها، بعد أن أطاحت به سيارة مسرعة في أثناء ذهابه إلى محل عمله بمحافظة القليوبية، وجرى نقله إلى مستشفى بنها في حالة خطيرة، ودخل في غيبوبة استمرت لمدة شهرين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

إخطار بالواقعة

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث مروري على طريق بنها، وإصابة شاب بإصابات بالغة، وجرى نقله إلى مستشفى بنها لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج، وتبين أن الشاب يدعى محمد حسن مقيم بقرية المنشية الجديدة، بمركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرة بعد غيبوبة استمرت شهرين، وجرى تشييع الجثمان ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه، اليوم الخميس.