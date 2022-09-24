مصرع 4 وإصابة 28 في حوادث طرق متفرقة بالمحافظات

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 28 في حوادث طرق متفرقة بمحافظات المنيا والبحيرة وبورسعيد والغربية، اليوم السبت، وتم إزلة آثار الحوادث لتيسير حركة المرور، ونقل الجثث والمصابين للمستشفيات العامة لتلقي العلاج.

إصابة 19 في حادثين بمحافظة المنيا

في محافظة المنيا، أصيب 19 شخصًا في حادثين منفصلين، وقع الأول بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي، حيث انقلبت سيارة ميكروباص «أجرة» بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا، من محافظات مختلفة، فيما وقع الحادث الثاني بطريق الصعيد الزراعي بالقرب من مدخل مدينة المنيا، إثر انقلاب تروسيكل ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال.

مصرع طفلين في حادثين بمحافظة بورسعيد

وفي محافظة بورسعيد، لقي طفلان مصرعهما، الأول يدعى عبدالله محمود حسين أبو شعيشع، 15 عامًا، حيث صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بمنطقة شادر عزام جنوب بورسعيد، كما لقي الطفل إسلام أحمد سليمان سلام، 15 عاما، طالب، مصرعه داخل مستشفى السلام، إثر إصابته بنزيف بالمخ، وكسر بالجمجمة، حيث كان يقود دراجة نارية واصطدم بسيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة.

وفي محافظة الغربية، لقي شخص مصرعه، وأُصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل الترعة أمام مزلقان البندرة، التابع لمركز ومدينة السنطة، حيث اختلت عجلة القيادة بيد السائق ولم يتمكن من السيطرة على السيارة.

وفي محافظة البحيرة، لقي شاب مصرعه وأصيب 8 آخرون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، جراء حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالكيلو 218 اتجاه الضبعة.