سفير تنزانيا يشيد ببرنامج القيادات النسائية الأفريقية بالمعهد القومي

استضاف السفير التنزاني بالقاهرة إيمانويل نتشيمبي، الدكتورة حنان رزق مدير مركز التنمية الأفريقي التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمنسق العام لبرنامج القيادات النسائية الأفريقية، وعضوات الوفد التنزاني المشارك في فعاليات التدريب بالقاهرة وعددهم 8 سيدات، على هامش النسخة الرابعة لبرنامج القيادات النسائية الأفريقية الخاصة بالتغير المناخي، الذي استضافته الحكومة المصرية في الفترة من 13 وحتى 19 سبتمبر 2022.

وأشاد السفير ببرنامج تدريب القيادات النسائية الأفريقية بصفته أحد المبادرات الإقليمية المهمة التى تقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية التي تعمل على تمكين المرأة الأفريقية ودعمها للقيام بدور فعال؛ لتحقيق أهداف أجندة القارة الأفريقية للتنمية المستدامة 2063.

تمكين جميع فئات المجتمع

ووجه السفير التنزاني الشكر للحكومة المصرية على القيام بمبادرات مهمة كثيرة على مستوى القارة؛ لتمكين جميع فئات المجتمع وتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك للتغلب على التحديات التي تواجه أبناء القارة.

وأعربت المتدربات عن مدى الاستفادة من موضوعات البرنامج المتنوعة والتي ستمكنهن من بحث إمكانية تطبيق المبادرات والمشروعات الناجحة التى تم تسليط الضوء عليها فى مجالات العمل المناخي المشترك، وتمكين المرأة ومكافحة الفساد وتطبيقات الحوكمة الرشيدة.

وأثنت الدكتورة حنان رزق على إشادة السفير التنزاني، وأعضاء البعثة الدبلوماسية التنزانية بمصر ببرنامج القيادات النسائية الأفريقية التدريبي وأبرزت الدور الفعال الذي يقوم به المعهد القومى للحوكمة، والتنمية المستدامة؛ لدعم جميع فئات المجتمع الأفريقي من خلال مجموعة متميزة من الورش والبرامج التدريبية التي تقدمها النافذة التدريبية الأفريقية للمعهد «تنمية» على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

58 سيدة من 20 دولة أفريقية

يشار إلى أنّ تدريب القيادات النسائية الأفريقية في القاهرة امتد لمدة 5 أيام متتالية حضره 58 سيدة من 20 دولة أفريقية ممن يتقلدن مناصب رفيعة بالجهات الحكومية الأفريقية المختلفة والجامعات الحكومية إلى جانب ممثلي الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.