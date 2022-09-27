البعثة التجارية للتصديري للكيماويات تواصل فعاليتها في تنزانيا

تواصل البعثة التجارية للشركات المصرية أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة للسوق التنزاني فعاليتها، إذ كشف محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس عن إقبال شديد من قبل الشركات التنزانية للقاءات الثنائية مع الشركات المصرية، وبخاصة في قطاعات الأسمدة والمنظمات والتعبئة والتغليف ومستلزمات وتوريدات الفنادق.

جولة ميدانية في السوق

أضاف أن الشركات المشاركة قامت خلال اليوم الأول للبعثة بجولة ميدانية في السوق، جرى خلالها زيارة المصانع والمناطق الصناعية وسلاسل السوبر ماركت للبحث موردين ومستوردين لمنتجات القطاع.

بحث التعاون في مجال تنظيم وإقامة المعارض

وأضاف أن اليوم الثاني للبعثة شهد لقاء مع رئيسة اتحاد رجال الأعمال التنزانيين، جرى خلاله الاتفاق على تعاون دائم من خلال البعثات التجارية وبعثات المشترين تبعه اجتماع آخر مع رئيس هيئة المعارض التنزانية، وجرى خلاله بحث التعاون في مجال تنظيم وإقامة المعارض مع تبادل لخطط المعارض سنويا، وبشكل دوري فضلا عن إخطار المجلس بالمعارض الداخلية التي يجرى تنظيمها في تنزانيا وتخص قطاعات المجلس ليتم على هامشها تنظيم بعثات تجارية من أجل تنمية التبادل التجاري.

وقال إنه من المقرر غدا الأربعاء عقد لقاء مع المدير العام لاتحاد الفنادق التنزانية Tanzania hotel association يتولى خلاله تقديم عرض وافي وشرح عن الفنادق في زنزبار وأروشا و دار السلام من حيث الأسعار وخلافه من حيث فرش الفنادق و مستلزماتها، فضلا عن تنظيم لقاء مع احد المكاتب الاستشارية الخاصة بتسجيل المنتجات في تنزانيا، وكيفية دخول السوق.

أضاف أنه جاري الاتصال بإحدى شركات التخليص للاستعلام مصاريف النقل والتخليص والتخزين في تنزانيا.